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شرط وحيد من “سكني” لإعادة دراسة طلب الاستحقاق

شرط وحيد من “سكني” لإعادة دراسة طلب الاستحقاق

شرط وحيد من “سكني” لإعادة دراسة طلب الاستحقاق
٠٨:١٠:٢١ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج “العناية بالمستفيدين”‘التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المتابعين بشأن سبب عدم الأهلية وطلب إعادة دراسة الاستحقاق.

وقال المتابع: “أخوي الكريم رقم الصك وامتلاكي لمنزل من أي قطاع تم ربطه مع سكني.. وأنا أجيب لكم منه تحديث لحسابي أكيد في غلط”.

وردًا على ذلك، قال البرنامج: يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق إن وجد لدراسة الحالة مره أخرى و لمعالجة نتيجة الاستحقاق شريطة قبول الاعتراض.

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ما تأثير انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد على الأفراد؟.. مختص يُجيب (فيديو)

في وقت سابق، علق المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان على انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وقال في مداخلة بقناة “الإخبارية”: الانخفاض كان متوقعا نتيجة بعض العوامل الخارجية والداخلية.

وفيما يخص العوامل الخارجية فهي متعلقة بتكلفة الفائدة وارتفاع تكلفة الإقراض وتضخم أسعار العقارات وتغيير آلية الدعم وتركيزها على الفئات “الأكثر احتياجا”.

الانخفاض الإيجابي

وأوضح أن الانخفاض إيجابي ويساهم في تصحيح الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي وأيضا الأراضي للمطورين العقاريين وبالتالي تدور العجلة من جديد.

وتابع: مستقبل القطاع العقاري في المدى المتوسط والطويل “جيدة جدا”.

 

 

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الاستحقاق برنامج سكني دراسة الاستحقاق سكني طلب استحقاق

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