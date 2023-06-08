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تنويه مهم بخصوص تسجيل المقيمين بالخارج في “حساب المواطن”

تنويه مهم بخصوص تسجيل المقيمين بالخارج في “حساب المواطن”

تنويه مهم بخصوص تسجيل المقيمين بالخارج في “حساب المواطن”
٠٧:٥٠:٠٣ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاح حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة التسجيل بالبرنامج وصرف الدعم وفقًا للاشتراطات المحددة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين بالخارج حول ما إذا كان يحق له التقدم بطلب للتسجيل قي حساب المواطن؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وتابعت: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من90يوم خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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