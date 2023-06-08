خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة.

خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتيح “إيجار” للوسيط العقاري “مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية” أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، عبر هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.

2 – أدخل معلومات المستأجر واضغط على “تحقق”.

3 – اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.

4 – أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على “التالي”.

5 – أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على “التالي”.

6 – اضغط على “إرسال العقد للتوثيق”.

7 – يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق “أبشر”.

* المتطلبات:

1 – وجود صكوك عقارية مضافة مسبقا.

2 – وجود عقارات سكنية مضافة مسبقا.

3 – وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقا.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 940″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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