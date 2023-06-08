الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة
منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق
الدولار يتراجع مع ترقب بيانات التضخم وأسعار الفائدة
بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة
جفاف العين في الصيف.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة
٠٧:٢٨:٢١ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة.

خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتيح “إيجار” للوسيط العقاري “مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية” أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، عبر هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.

2 – أدخل معلومات المستأجر واضغط على “تحقق”.

3 – اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.

4 – أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على “التالي”.

5 – أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على “التالي”.

6 – اضغط على “إرسال العقد للتوثيق”.

7 – يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق “أبشر”.

* المتطلبات:

1 – وجود صكوك عقارية مضافة مسبقا.

2 – وجود عقارات سكنية مضافة مسبقا.

3 – وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقا.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 940″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 7 خطوات لحجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتسجيل المنشآت التجارية في نظام التدريب والتوظيف

خدمة اليوم.. 3 خطوات لتدريب رواد الأعمال وملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إيجار الشؤون البلدية الوسيط العقاري خدمة اليوم خطوات تسجيل وتوثيق العقود عقود الإيجار السكنية الموحدة

مواد ذات صلة

المزيد
“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع

“السيادة السوداني”: حميدتي مجرم حرب و”فاجنر” تقاتل مع الدعم السريع

١١:٢٣ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠٢٣
رسمياً.. تركيا تتهم «جولن» بالمسؤولية عن الانقلاب وتبلغ «واشنطن»

رسمياً.. تركيا تتهم «جولن» بالمسؤولية عن الانقلاب وتبلغ «واشنطن»

٠٩:٠٣ م، السبت، ١٦ يوليو ٢٠١٦
مجلس القضاء يُنشئ «دوائر مختصة» في محاكم الاستئناف والدرجة الأولى

مجلس القضاء يُنشئ «دوائر مختصة» في محاكم الاستئناف والدرجة الأولى

٠٣:٤٣ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
السديس لـ الشباب: أنتم عماد الأوطان تسلحوا بالإيمان والعلم ودعوا الشر والرذيلة

السديس لـ الشباب: أنتم عماد الأوطان تسلحوا بالإيمان والعلم ودعوا الشر والرذيلة

٠٤:٤٠ م، الجمعة، ١٤ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *