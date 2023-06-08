الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذه الأسباب.. 842 حالة توقف عن العمل يوميًا
خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة
منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق
الدولار يتراجع مع ترقب بيانات التضخم وأسعار الفائدة
بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة
جفاف العين في الصيف.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذه الأسباب.. 842 حالة توقف عن العمل يوميًا

لهذه الأسباب.. 842 حالة توقف عن العمل يوميًا

لهذه الأسباب.. 842 حالة توقف عن العمل يوميًا
٠٧:٣٢:٤٧ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت 842 حالة توقف يوميًا عن العمل للموظفين بالقطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لأرقام التأمينات الاجتماعية، وهيئة الإحصاء العامة.

وأظهرت الأرقام توقف اشتراكات 75.844 مشتركا خلال الربع الأخير 2022، بنسبة 55 في المائة للذكور، و45 في المائة للإناث، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

ومثلت حالات الاستقالة من العمل أكثر من نصف حالات التوقف بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وبنسبة 62 في المائة، إذ بلغ عدد المتوقفين عن العمل بسبب الاستقالة 47 ألفًا و47 مشتركا.

أسباب التوقف عن العمل

-استقالة= 47.047= 62 في المائة

-فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب (8.226= 10.8 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل (5.683= 7.5 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين (4.436= 5.8 في المائة)

استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل (3.203= 4.2 في المائة)

فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل (2.092= 2.8 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك (1.748= 2.3 في المائة)

فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل (1.479= 1.9 في المائة)

إنهاء نشاط (1.438= 1.9 في المائة)

بلوغ سن التقاعد(320= 0.4 في المائة)

مدة بأثر رجعي (98 =0.1 في المائة)

نقل بين فروع المنشأة (68= 0 في المائة)

وفاة طبيعية (3= 0 في المائة)

استبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات 1= 0 في المائة)

التحاق بوظيفة حكومية (1= 0 في المائة)

عجز غير مهني وفق تقرير اللجان الطبية (1= 0 في المائة)

اقرأ أيضًا:

٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد

لا شيء يعود إلى طبيعته.. لماذا يرفض الموظفون العمل من المكتب بعد كورونا؟

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص حالات التوقف عن العمل

مواد ذات صلة

المزيد
الأمم المتحدة: اختفاء مئات الفارين من «حلب»

الأمم المتحدة: اختفاء مئات الفارين من «حلب»

٠٧:٥٨ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
ملك البحرين يُعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز

ملك البحرين يُعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز

١٠:٠٤ م، الجمعة، ٠٥ مايو ٢٠١٧
موجز أول النهار 16 رمضان 1437

موجز أول النهار 16 رمضان 1437

١١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
للأمهات.. 4 طرق لتعليم الأبناء وتعويدهم على النظام

للأمهات.. 4 طرق لتعليم الأبناء وتعويدهم على النظام

٠٢:١٨ ص، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *