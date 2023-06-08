لهذه الأسباب.. 842 حالة توقف عن العمل يوميًا

تواصل – فريق التحرير:

سجلت 842 حالة توقف يوميًا عن العمل للموظفين بالقطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لأرقام التأمينات الاجتماعية، وهيئة الإحصاء العامة.

وأظهرت الأرقام توقف اشتراكات 75.844 مشتركا خلال الربع الأخير 2022، بنسبة 55 في المائة للذكور، و45 في المائة للإناث، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

ومثلت حالات الاستقالة من العمل أكثر من نصف حالات التوقف بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وبنسبة 62 في المائة، إذ بلغ عدد المتوقفين عن العمل بسبب الاستقالة 47 ألفًا و47 مشتركا.

أسباب التوقف عن العمل

-استقالة= 47.047= 62 في المائة

-فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب (8.226= 10.8 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل (5.683= 7.5 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين (4.436= 5.8 في المائة)

استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل (3.203= 4.2 في المائة)

فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل (2.092= 2.8 في المائة)

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك (1.748= 2.3 في المائة)

فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل (1.479= 1.9 في المائة)

إنهاء نشاط (1.438= 1.9 في المائة)

بلوغ سن التقاعد(320= 0.4 في المائة)

مدة بأثر رجعي (98 =0.1 في المائة)

نقل بين فروع المنشأة (68= 0 في المائة)

وفاة طبيعية (3= 0 في المائة)

استبعاد بموجب المادة (9) فقرة (6) من لائحة التسجيل والاشتراكات 1= 0 في المائة)

التحاق بوظيفة حكومية (1= 0 في المائة)

عجز غير مهني وفق تقرير اللجان الطبية (1= 0 في المائة)

اقرأ أيضًا:

٤ نصائح مفيدة تساعدك على تحسين الإنتاجية في العمل بشكل جيد

لا شيء يعود إلى طبيعته.. لماذا يرفض الموظفون العمل من المكتب بعد كورونا؟