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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في مختلف مطارات المملكة لحملة الثانوية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في مختلف مطارات المملكة لحملة الثانوية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في مختلف مطارات المملكة لحملة الثانوية
٠٧:٤٦:٠٠ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف شاغرة متعددة للرجال والنساء

وأوضحت أن الوظائف المطروحة بمسمى ممثل خدمات العملاء (Customer Services Agent) (لايشترط خبرة) في مطارات المملكة على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة العملات

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– القدرة على العمل في نوبات متغيرة.

– مهارات في التواصل.

– لا يشترط الخبرة.

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المهام والوصف الوظيفي:

– تقديم خدمات مباشرة للعملاء بما في ذلك تسجيل الوصول وتعيين المقعد وفحص الأمتعة وجمع الأمتعة الزائدة.

– التوثيق وإجراءات فحص تصاريح السفر ومناولة الركاب وإعادة التوجيه ومراقبة مغادرة بوابات الطائرات.

– إغلاق الرحلات الجوية وتنسيق الأنشطة في المحطة الأرضية مع الإدارات المعنية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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