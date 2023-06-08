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منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق
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منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق
٠٧:١٨:٥٨ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول مع رياح نشطة وزخات

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والمدينة وحائل.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة.

و تصل إلى أكثر من 40 كيلو متر في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 في الوقت نفسه، تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية،

بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي وغربية.

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