جفاف العين في الصيف.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

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يعاني البعض من مشاكل جفاف العين في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الأجواء.

ويؤكد الأطباء أهمية حماية العين من أشعة الشمس وإبقائهما رطبتين، واستخدام الدموع الاصطناعية، وممارسة النظافة الجيدة للعين.

أسباب جفاف العين وطرق الوقاية

ومن ضمن أسباب جفاف العين خلال الصيف، وطرق التعامل معها وفقا لما نشره موقع verywellhealth ما يلي:

1- ارتفاع حرارة الأجواء

مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد أشعة الشمس، تزداد احتمالية الإصابة بجفاف العين، حيث تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى تبخر الرطوبة فى دموعك بسرعة أكبر، مما يجعل عينيك جافة وغير مرتاحة.

وللتغلب على هذا، حاول البحث عن الظل أو قضاء المزيد من الوقت في الداخل خلال أشد فترات اليوم حرارة.

ويفضل حال الخروج من المنزل ارتداء نظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية عينيك من أشعة الشمس المباشرة.

2- تأثير مكيف الهواء

قد يكون التكييف سببا في جفاف العين، حيث تعمل مكيفات الهواء على إزالة الرطوبة من الهواء، ما يؤدى إلى انخفاض مستويات الرطوبة فى الداخل، ونتيجة لذلك قد تصبح عينيك أكثر عرضة للجفاف والتهيج.

ولمواجهة ذلك ضع فى اعتبارك استخدام جهاز ترطيب لإعادة الرطوبة إلى الهواء، خاصة في الغرفة التي تقضي فيها معظم الوقت.

أهمية ترطيب العين

ينصح أيضا بأخذ فترات راحة منتظمة من البيئات المكيفة للسماح لعينيك بالتكيف مع مستويات الرطوبة الطبيعية، أو ضع فى اعتبارك استخدام قطرات مرطبة للعين للحفاظ على رطوبة العين.

3- الشاشات والأجهزة الرقمية

يتسبب الاستخدام المطول للشاشات الرقمية في جفاف العين بسبب انخفاض معدل الرمش وزيادة إجهاد العين.

ولذلك يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة عند استخدام الأجهزة الرقمية واتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر بعيدًا عن شاشتك وركز على شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

تساعد هذه الممارسة على استرخاء عضلات عينيك وتشجع على الرمش الطبيعي، وبالتالي منع الجفاف.

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