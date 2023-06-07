الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة
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بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة

بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة

بالأرقام.. البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة
٠٢:٥٩:١٤ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

زاد الإنتاج البلاستيكي بشكل كبير، من 2.3 مليون طن في عام 1950 إلى 448 مليون طن عام 2015، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحلول عام 2050.

البلدان الفقيرة

يحدث ذلك رغم توسع قائمة بدائل البلاستيك، التي تزداد يوما بعد آخر، حيث تبتكر الشركات منتجات جديدة؛ ويكون التلوث البلاستيكي أكثر وضوحا في الدول الآسيوية والأفريقية الأقل ثراءً، حيث غالبًا ما تكون أنظمة جمع القمامة غير فعالة أو غير موجودة.

دراسات

وأظهرت الدراسات، أن البشر وضعوا في المحيطات أكثر من 170 تريليون قطعة من البلاستيك، وهو ما يزيد بشكل كبير عن التقديرات السابقة.

البلاستيك يحتل كوكب الأرض ويتسبب في كارثة

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تسرب 8 ملايين طن

وفي كل عام، يتسرب حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات من الدول الساحلية، وهذا يعادل وضع 5 أكياس قمامة مليئة بالقمامة على كل قدم من السواحل حول العالم.

كما تزن تريليونات الجسيمات البلاستيكية، أو ما يعرف بـ”الضباب الدخاني البلاستيكي” على حد تعبير الباحثين، حوالي 2.4 مليون طن متري وتتضاعف كل 6 سنوات تقريبًا.

وهذا ما يعادل أكثر من 21 ألف قطعة من البلاستيك لكل فرد من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات، حسب “العين الإخبارية”.

آلاف السنين

وغالبا ما تحتوي المواد البلاستيكية على مواد مضافة تجعلها أقوى وأكثر مرونة ومتانة؛ لكن العديد من هذه الإضافات يمكن أن تطيل عمر المنتجات إذا أصبحت نفايات، مع بعض التقديرات التي تصل إلى 400 عام على الأقل للتحلل.

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