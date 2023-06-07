وظائف بمدينة الملك سعود الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، التقنية، الصحية) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:
الوظائف المتاحة
– كبير أخصائي نظم معلوماتية صحية
– مطور واجهات المستخدم
– كبير مهندس مركز البيانات
– مدير مشروع تقنية المعلومات
– كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات
– أخصائي تمريض (لا تشترط خبرة)
– ممرض العناية بالجروح
– أخصائي جودة
– استشاري مساعد الطب الباطني
– استشاري أمراض المخ والأعصاب
– استشاري مشارك طب أعصاب الأطفال
– أخصائي علم الأوبئة
– أخصائي صحة البيئة
التخصصات المطلوبة:
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– نظم معلومات حاسب
– نظم معلومات صحية
– المعلوماتية الصحية
– هندسة النظم
– هندسة الحاسب
– التمريض
– العلوم الطبية
– الطب (تخصصات متعددة)
– تخصصات أخرى
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
طريقة التقديم:
وأشارت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا.