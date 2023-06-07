مخيمات حديثة بمواصفات عالمية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

تتأهب المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1444هـ، بتجهيز المخيمات الجديدة، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية.

تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن

وتم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لصحيفة “المدينة”.

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كذلك وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية، التي راعت تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية.

توفير كل ما يحتاجه الحُجاج

يأتي ذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

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