الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مخيمات حديثة بمواصفات عالمية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة
ارتفاع واردات المملكة من المواشي الحية 40% خلال عام
ميزة في نظام آي فون الجديد تحذر من الصور غير الأخلاقية
إتاحة تعديل مؤقت للتغريدات من تويتر.. تحديث جديد
مشهد يفوق الوصف.. كلب يلقي بنفسه تحت حافلة لإنقاذ امرأة عمياء
قذف حممًا مرعبة.. ثوران بركان في ولاية هاواي الأمريكية

الرئيسية

 /

محليات

 /

مخيمات حديثة بمواصفات عالمية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

مخيمات حديثة بمواصفات عالمية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

مخيمات حديثة بمواصفات عالمية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة
٠٢:٤٣:١١ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تتأهب المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1444هـ، بتجهيز المخيمات الجديدة، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية.

تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن

وتم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لصحيفة “المدينة”.

اقرأ أيضا:

المنافذ الجوية لحجاج البيت الحرام.. 6 مطار دولية بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن

كذلك وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية، التي راعت تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية.

توفير كل ما يحتاجه الحُجاج

يأتي ذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

اقرأ أيضا:

“من كل فج عميق”.. شبكة طرق ضخمة تخدم ضيوف الرحمن من 8 دول

الكلمات الدلالية:
الحجاج المدينة المنورة المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن مخيمات الحجاج

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد .. سرقة سيارة متوقفة في شارع عام بالرياض

شاهد .. سرقة سيارة متوقفة في شارع عام بالرياض

٠١:٢٠ ص، السبت، ٢٠ فبراير ٢٠٢١
«سكني» يُسلّم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من هذا المشروع بالرياض

«سكني» يُسلّم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من هذا المشروع بالرياض

٠٣:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
وزير التعليم لـ«قينان الغامدي»: لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة وأنت تُعسكر في مقاهي الشيشة

وزير التعليم لـ«قينان الغامدي»: لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة وأنت تُعسكر في مقاهي الشيشة

١٢:٠١ ص، السبت، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
(صورة) مكافحة المخدرات تضبط “كبتاجون” في “أشرطة لاصقة”

(صورة) مكافحة المخدرات تضبط “كبتاجون” في “أشرطة لاصقة”

٠٥:٤٦ ص، الخميس، ١٠ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *