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مشهد يفوق الوصف.. كلب يلقي بنفسه تحت حافلة لإنقاذ امرأة عمياء
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مشهد يفوق الوصف.. كلب يلقي بنفسه تحت حافلة لإنقاذ امرأة عمياء

مشهد يفوق الوصف.. كلب يلقي بنفسه تحت حافلة لإنقاذ امرأة عمياء

مشهد يفوق الوصف.. كلب يلقي بنفسه تحت حافلة لإنقاذ امرأة عمياء
٠٢:٢٨:٣٣ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، تناقلتها وسائل إعلام عن فعل وصف بالبطولي لكلب ألقى بنفسه تحت حافلة مدرسية لأجل إنقاذ مالكته العمياء.

كلب ينقذ امرأة عمياء:

وفي تفاصيل الواقعة، التي دارت بين امرأة عمياء تدعى ” أودري ستون” وكلبها  المخلص “فيغو” في مدينة بروستر الأمريكية، وذلك عندما انطلقت عربة المدرسة نحوها.

و لم تتخيل أودري، أن كلبها المرشد سيكون على استعداد للمخاطرة بحياته لإنقاذها.

وبالفعل اندفع فيجو، كبطل حقيقي أمام الحافلة، مستعدًا لمواجهة الخطر لحماية مالكته.

من جهته أشاد جون ديل جاردو ، رئيس شرطة بروستر ، بعمل فيغو البطولي بإعجاب عميق قائلا : “لقد تحمل الكلب وطأة التأثير. ورفض ببساطة ترك صاحبته.. كان هناك لإنقاذها”.

الكلب يمضغ إصبع صاحبه:

وفي واقعة مماثلة، كشف كلب عن إصابة صاحبه بمرض مميت، وذلك بعد أن أقدم على التهما إصبعه حتى العظم.

وفي تفاصيل الواقعة النادرة، كان عامل البناء المتقاعد ديفيد ليندساي يأخذ قيلولة على أريكته ظهر أحد الأيام، حيث   أيقظته صرخة زوجته المذعورة.

وعند انتبه الرجل، وجد أن كلبه البالغ من العمر سبعة أشهر كان يتسلى بقضم قدمه، لدرجة أن إصبع قدمه قد كسر وكان مغطىً بالدماء.

وفي تحول غريب للأحداث، اتضح أن الكلب كان بطلاً غير محتمل، حيث  تسبب في تنبه صاحبه لحالة صحية قد تكون مميتة لم يكن على دراية بها.

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الكلمات الدلالية:
إتقاذ امرأة امرأة عمياء حافلة مدرسية شرطة بروستر كلب

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