الدولار يتراجع مع ترقب بيانات التضخم وأسعار الفائدة

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تراجع الدولار أمام اليورو والين، أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اليوم التالي.

سعر الدولار

وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.30 % مقابل الدولار إلى 1.0726 دولار وانخفض الدولار 0.22 % إلى 139.33 ين ياباني. ونزل مؤشر الدولار 0.29 % إلى 103.77، حسب “الاقتصادية”.

وفي المقابل، صعد الدولار الكندي بعد أن رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

بينما هبط الدولار في أحدث تداول 0.39 % مقابل الدولار الكندي إلى 1.3350 دولار كندي.

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الدولار الأسترالي يتقدم

واستمرت مكاسب الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاما أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تداول 0.42% إلى 0.6700 دولار.

أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يقيّم تأثير رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة.

ومن المتوقع أيضا أن تظهر بيانات تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ارتفاع الأسعار 0.30 في المائة في مايو.