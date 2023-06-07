ميزة في نظام آي فون الجديد تحذر من الصور غير الأخلاقية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة آبل عن مجموعة كبيرة من الميزات في نظام آي فون الجديد في مؤتمرها الرئيسي للمطورين هذا العام، خاصةً ميزة التحذيرات من المحتوى غير الأخلاقي.

ميزة جديدة في ios17

وتتيح هذه الميزة الجديدة في نظام iOS17 الجديد، إشعار المستخدمين عند تلقي صور أو فيديو، قد لا يرغب في رؤيتها وتمس القيم والأخلاق.

وحسب لقطات على موقع “آبل” الإلكتروني، ستكون هذه الميزة مصممة خصيصاً، أو ربما فقط في المرحلة الأولى، للصور أو الفيديوهات التي تتضمن صور غير ملائمة أخلاقيا.

تجنب الصور غير الأخلاقية

وعند تلقي فيديو أو صور مشابهة تظهر نافذة تحذر المستخدم بشأن وجود صور غير أخلاقية.

وتقدم آبل للمستخدمين الذين فعلوا الميزة خيارات بينها، إما رؤية المادة البصرية أو رفضها، أو نقر زر “طرق للحصول على المساعدة”، دون توضيح فائدة ذلك، خاصةً أن النسخة التجريبية من نظام التشغيل لم تصدر بعد، ولكن تقارير رجحت أنه وسيلة جيدة لمشاركة الموارد والمراجع حول كيفية التصرف الأنسب عن التعرض للمحتوى الخادش.

اقرأ أيضاً:

10 مزايا لنظام تشغيل آيفون الجديد s 17