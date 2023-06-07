إتاحة تعديل مؤقت للتغريدات من تويتر.. تحديث جديد

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة تويتر، تحديثا جداد، تضمن ميزة تنافسية، تتيح للمغردين، تعديل تغريداتهم، خلال مدة زمنية معينة، لا تتجاوز 60 دقيقة.

وتتاح هذه الميزة، فقط لمستخدمي “تويتر بلو”، وفق ما أعلنته الشركة العملاقة، التي تمتلك أشهر منصة للتغريدات.

نصف ساعة سابقا

وأعلنت “تويتر بلو” عن إمكانية تعديل جمهورها لتغريداتهم خلال مدى زمني يصل ساعة كاملة من وقت نشر التغريدة، حسب “اليوم”.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن كان التعديل متاحًا فقط لمدة 30 دقيقة من وقت النشر، منذ أعلن عن إمكانية هذا التعديل في أكتوبر 2022.

ونشرت المنصة عبر حسابها على تويتر: لدى المشتركين في Blue الآن ما يصل إلى ساعة واحدة لتعديل تغريداتهم.

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وفي وقت سابق، أعلن تطبيق تويتر اختبار ميزة جديدة يمكن أن تسهل على المستخدمين تحديد الوسائط التي يُحتمل أن تكون “مضللة”، كما تعزز مزايا التحقق من من صحة المعلومات.

ميزة جديدة في تويتر

وأوضحت الشركة، أنها تعمل حاليا، على تجارب مع ملاحظات المجتمع للوسائط، والتي ستطبق عمليات التحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجمهور على صور ومقاطع فيديو محددة.