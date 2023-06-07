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هل منظم السكر يسبب مشاكل في الكلى؟ استشاري يجيب
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هل منظم السكر يسبب مشاكل في الكلى؟ استشاري يجيب

هل منظم السكر يسبب مشاكل في الكلى؟ استشاري يجيب

هل منظم السكر يسبب مشاكل في الكلى؟ استشاري يجيب
٠١:٢٠:٤٤ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، حقيقة ومدى تأثير منظم السكر في الكلى.

وتفاعل الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، مع تساؤل مفاده: “هل منظم السكر يسبب مشاكل في الكلى؟”.

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وأجاب الجهني بقوله: “دواء المنظم واسمه العلمي ميتفورمين والمشهور باسم الجلوكوفاج من أشهر الأدوية التي تستخدم في علاج داء السكري من النوع الثاني وهو لا يؤثر على الكلى بل على العكس تماماً يؤدي إلى خفض السكر بالدم ومن ثم يقلل احتمال الاصابة باعتلال وفشل الكلى على المدى الطويل”.

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وأضاف د. ناصر الجهني “لكن جرعة المنظم قد تحتاج إنقاص أو في بعض الإحيان إيقافه إذا كان هنالك اعتلال شديد في وظيفة الكلى”.

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الكلمات الدلالية:
السكر السكري الكلى منظم السكر

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