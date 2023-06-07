قذف حممًا مرعبة.. ثوران بركان في ولاية هاواي الأمريكية

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في مشهد مذهل، امتد لثوانٍ معدودة، أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، ثوران الحمم البركانية، من بركان “كيلاويا” في ولاية هاواي الأمريكية، حيث تدفقت منه الحِمم في منظر وصف بأنه أقرب للجحيم.

رياح ناقلة للغاز

وفي الوقت نفسه، ظهرت مخاوف من هبوب رياح ناقلة للغاز البركاني لأماكن آهلة بالسكان، مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة للعينين والجلد والرئتين وفي حالات شديدة قد تصل إلى الموت، حسب إعلاميين.

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وفي وقت سابق، علقت سلطات مطار كاتانيا الايطالي، الرحلات الجوية في المدينة الواقعة شرقي صقلية، بعد ثوران بركاني في جبل إتنا القريب، مما أدى إلى تساقط الرماد البركاني على مدارج‭‭ ‬‬المطار.

بيان المطار

وأفاد بيان صادر عن سلطات المطار أن التعليق يشمل الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة كاتانيا والمغادرة منها لحين ضمان أن تكون الأوضاع آمنة، ويبلغ ارتفاع الجبل البركاني 3330 مترًا ، وكان آخر ثوران كبير له في 1992م، حسب “واس”.