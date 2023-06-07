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بطريقة مذهلة.. فيديو يوثق تسلق الثعابين للأشجار
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بطريقة مذهلة.. فيديو يوثق تسلق الثعابين للأشجار

بطريقة مذهلة.. فيديو يوثق تسلق الثعابين للأشجار

بطريقة مذهلة.. فيديو يوثق تسلق الثعابين للأشجار
٠١:١٩:٠٩ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشهد نادرا لتسلق أفعى ضخمة لشجرة بطريقة مذهلة.

أفعى تتسلق شجرة:

ويظهر الفيديو القدرة الفائقة التي تمتلكها بعض الثعابين، حيث يكون لها قدرة كبيرة على تسلق الأشجار، حيث تمكنت من تسلق الشجرة في لحظات معدودة.

وبحسب الفيديو تظهر أفعى ضخمة، وهي تلتوي على شجرة بطريقة مذهلة لتدفع بجسمها الممدد للارتفاع إلى أعلى بطريقة سريعة وغير متوقعة.

الأفعى القرعاء:

وفي مشهد نادر أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا يفوق الوصف لكمين نصبته إحدى الأفاعي للإيقاع بفريستها.

تعتبر من الثعابين السامة، وهي صياد ماهر حيث إنها تتميز بنصب الفخاخ للفرائس فتقوم بدفن نفسها بالرمل وتقوم بتحريك ذيلها كالدودة لجذب ولإغراء الفريسة.

ويظهر الفيديو بالفعل لأول وهلة قوة إحكام الكمين، حيث يظهر ذيل الأفعى كالدودة، وهو ما أغرى أحد الطيور الذي هبط لابتلاعه ولكن فم الأفعى السام في كان في انتظاره ليتلهمه.

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