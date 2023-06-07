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الخارجية والاستثمار تطلقان خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “‎مستثمر زائر” إلكترونيا
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الخارجية والاستثمار تطلقان خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “‎مستثمر زائر” إلكترونيا

الخارجية والاستثمار تطلقان خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “‎مستثمر زائر” إلكترونيا

الخارجية والاستثمار تطلقان خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “‎مستثمر زائر” إلكترونيا
١٢:٥٦:٣٦ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” إلكترونياً.

وتهدف الخدمة إلى:

تسهيل رحلة المستثمر القادم لفرص الاطلاع على القرص الاستثمارية في المملكة.

طريقة الحصول على الخدمة

التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر الر” عبر المنصة الوطنية الموحدة لتأشيرات في وزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميرة وسهلة

معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري وإرساليا الإلكتروني.

المستفيد من الخدمة:

المستثمرون من مواطني عدد من الدول، كمرحلة أولى وسيتم بعد ذلك التعميم لباقي دول العالم كمرحلة ثالية

تساهم الخدمة في:

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة

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حماية البيانات 

وفي سياق آخر، حذرت وزارة الاستثمار، في وقت سابق، من خطورة من التجاوب مع المكالمات أو الرسائل النصية التي تستخدم صفتها أو اسمها.

وقالت وزارة الاستثمار، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه حرصاً من وزارة الاستثمار على سرية بيانات ومعلومات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تحذر الوزارة من التجاوب مع المكالمات أو الرسائل النصية التي تستخدم صفتها أو اسمها”.

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أخبار السعودية اليوم إصدار تأشيرة مستثمر إلكترونيا تأشيرة زيارة الأعمال وزارة الاستثمار وزارة الخارجية

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