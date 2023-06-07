اقتحام وتخريب سفارة المملكة وسكن موظفيها بالسودان

تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها.

رفض تام لكل أشكال العنف:

وأيضا تم تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة بالخرطوم.

وتعبر وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثلات الدبلوماسية، مؤكدة لهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

تخريب سفارة البحرين بالخرطوم:

وقبل ساعات تعرض أيضا مقر سفارة البحرين ومنزل السفير في العاصمة السودانية للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

وشددت “الخارجية البحرينية” على ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في السودان، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة.

وجددت دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية – الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

تخريب سفارة الأردن:

وفي منتصف مايو الماضي أعلن الأردن، تعرض مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، معربا عن إدانته واستنكاره.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، حينها أعربت الوزارة عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم”.

كما أدانت الخارجية “أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”، وفق البيان ذاته.

وأكدت “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

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