ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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