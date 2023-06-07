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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
١٢:٠٧:٤٩ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان الحرب الروسية الرئيس الروسي بوتين ولي العهد

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