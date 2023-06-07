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مجلس الضمان الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

مجلس الضمان الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

مجلس الضمان الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
١٢:٤٤:١١ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض على النحو التالي:

– مدير مشروع (Project Manager)

– رئيس قسم حوكمة وإدارة البيانات (Data Governance and Management Section Head)

– قائد فريق إدارة الخدمات (Service Management Team Leader)

 

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– نظم المعلومات الادارية

– نظم معلومات الحاسب

– علوم الكمبيوتر

– إدارة المشاريع

– علوم البيانات

– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

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نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف الي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/18هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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