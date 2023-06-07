“خرفان” مغربية تثير الجدل بحجمها الضخم.. ومواطنون: النجدي يفوقه (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمجموعة من الخرفان المغربية، والتي لفتت الأنظار بسبب ضخامة حجمها، ما دعا البعض إلى مقارنتها بالخرفان النجدي.

“خرفان” ضخمة:

وأظهر فيديو نشره بعض المتخصصين في مجال تجارة وتربية الأغنام، خرفان مغربية طويلة وكبيرة الحجم، بشكل جعل البعض يتسائل عن نوعها ولماذا لا تتم تربية هذه الفصيلة في المملكة، كونها تعطي لحمًا كثيرًا.

بينما علق مواطنون على الفيديو بمقارنتها بالخرفان النجدي، مشيرين إلى أنها تكاد تكون أكبر حجمًا منها، حيث أن الخراف يصل وزنها إلى 157 كيلو جرام.

“خرفان” نجد:

وعلق أحد المواطنون بالقول :” الرقم القياسي بالنجد من مراح القربان ببريدة وزن 157 كيلو حي.. بعد الذبح والصلخ وتفريغ الأحشاء وزن 94 كيلو.. بينما النعيمي ذيك السنة جاب 106 كيلو عند ولد عمي وبعد الذبح والصلخ ونزع الأحشاء وصل 52 لذلك النجدي أكثر لحمًا”.

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.

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وعلق “آل معيلي” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول :” لليوم الثاني على التوالي انهيار أسعار الأغنام”.

سبب تراجع الأسعار

وأرجع السبب في ذلك إلى :” ربما بسبب الحلال المستورد أو رخص الأعلاف أو كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي”.

وأضاف معلقًا على الفيديو :” اليوم في السوق المركزي بمحافظة جدة وهو تصويري”.

ردود أفعال متباينة

وأثار الفيديو تعليقات وردود مختلفة من المواطنين حول حقيقة هذا الأمر، فقال أحد المعلقين :” بعد التحية .. ما نشاهده بهذا المقطع هو سوق الجملة والذي لا يخدمنا كمستهلكين لأننا ناخذ بالتفريد إما لثلاجة أو لضيف ، ونحن كمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار نرحب بالمستورد لأن السوق وللأسف يسيطر عليه الأجنبي بنسبة كبيرة، وغير ذلك أسعار الذبح لم تعد كالسابق ومبالغ فيها لذلك أقول أهلا بالمستورد وبكل صدر رحب”.

الانهيار غير صحيح

وأضاف آخر :” المحرج ما ينطق الألف ولكن ينطق الرقم الذي بعد الألف

عندما يقول ٦٦٠ فهو يقصد ١٦٦٠، كل ما يشاع بانهيار الأسعار غير صحيح.. نرجو من الله أن تعود الأسعار إلى المستوى المعقول فلا يتضرر المشتري ولا المربي”.

دخول المستورد

بينما علق آخر بالقول :” سوق الأغنام إذا ما استغلو المستهلك فترة رمضان وعيد الأضحى متى يستغلونه ! .. أتمنى فعلاً دخول المستورد وبشكل قوي للسوق وتشوف الشريطية يترجونك تشتري منهم ويرضى بالمكسب المعقول”.

لليوم الثاني على التوالي انهيار اسعار الاغنام ربما بسبب الحلال المستورد او رخص الاعلاف او كثرة العرض فاقت الطلب اليوم هذه طليان واغلبها يضحي )اليوم في السوق المركزي بمحافظة جده وهو تصويري pic.twitter.com/MGWNHlOCPY — عبدالقادر آل معيلي (@Almoaily1) May 27, 2023

ومؤخرًا، سادت حالة من الفرح في الشارع الأردني عقب قرار المملكة برفع الحظر عن استيراد الأغنام الأردنية.

رفع حظر استيراد الأغنام:

ونشرت عدة وسائل إعلام أردنية قررت الجهات المعنية في المملكة، استئناف استيراد الخراف الأردنية، بعد وقف استيرادها احترازيا.

ونقلت صحيفة رؤيا الأردنية عن مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، أن المملكة علقت استيراد الأغنام من الأردن بشكل مؤقت في فبراير الماضي بعد انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار.

وأوضح أن وقف استيراد الأغنام والأبقار هو إجراء احترازي تقوم به الدول، وما قامت به المملكة إجراء مؤقت.

كما بين أيضا أنه تم تصدير أعداد محدودة من الأغنام إلى دول أخرى جوا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه في حال الإصابة بأي مرض يتم إبلاغ منظمة عالمية للصحة الحيوانية، وعند انتهاء المرض يتم أيضا إبلاغ المنظمة.

كما نوه أن هناك وضع خاص بين الأردن والمملكة كونها المستورد الرئيسي للأغنام الأردنية، مؤكدا أن المائدة الخليجية ترغب أن يكون ” الخروف الأردني” عليها.

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