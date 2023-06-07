الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تخريب سفارة البحرين في الخرطوم
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تخريب سفارة البحرين في الخرطوم

تخريب سفارة البحرين في الخرطوم

تخريب سفارة البحرين في الخرطوم
١١:٢٢:٤٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تعرض مقر سفارة البحرين ومنزل السفير في العاصمة السودانية للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

تخريب سفارة البحرين بالخرطوم:

وشددت “الخارجية البحرينية” على ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في السودان، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة.

وجددت دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية – الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

تخريب سفارة الأردن:

وفي منتصف مايو الماضي أعلن الأردن، تعرض مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، معربا عن إدانته واستنكاره.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، حينها  أعربت الوزارة عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم”.

كما أدانت الخارجية “أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”، وفق البيان ذاته.

وأكدت “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

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الخرطوم تخريب سفارة الأردن سفارة البحرين مجموعة مسلحة

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