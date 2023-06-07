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حريق ضخم بقاعدة عسكرية في السودان
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حريق ضخم بقاعدة عسكرية في السودان

حريق ضخم بقاعدة عسكرية في السودان

حريق ضخم بقاعدة عسكرية في السودان
١١:٥٤:١١ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقع حريق بالقرب من قاعدة عسكرية ومستودعات وقود في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما روى شهود عيان.

معارك في محيط القاعدة

وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية عربية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء، قرب القاعدة العسكرية بالخرطوم، حسب “البيان”.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير سابقة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود الواقعة قرب القاعدة منذ مساء أمس.

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وفي سياق مواز، أعلن مجلس السيادة السوداني، أن الفريق عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

البرهان يشكر جهود المملكة

وأكد أن البرهان شكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة، مطالبًا ضرورة التزام المتمردين بضرورة التزام المتمردين.

كما طالب بفتح مسارات للمساعدات الإنسانية والخروج من المشافي والمنازل لنجاح منبر جدة، بما يقود لسلام مستدام.

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الجيش السوداني الحرب في السودان الدعم السريع حريق بقاعدة عسكرية قاعدة عسكرية بالخرطوم

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