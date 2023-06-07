40 طائرة بدون طيار لتعزيز الحماية والرصد داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله

تواصل- واس:

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية -اليوم- المشروع الأكبر والأضخم من نوعه لتفعيل 40 طائرة بدون طيار؛بهدف تعزيز عمليات الحماية والرصد داخل نطاق المحمية.

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية:

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان،إطلاق المشروع في حفل أقامته الهيئة بالرياض بمشاركة عدد من الجهات،وبحضور عدد كبير من المهتمين ووسائل الإعلام.

وأوضح المهندس الشعلان “أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي وبإشراف ومتابعة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد،وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، قدَّمت نحو 8000 ساعة تدريبية لأكثر من 100 موظف في المحمية تتوزَّع بين تدريب نظري وعملي وتطبيقات ميدانية؛لضمان نجاح المشروع وتحقيقه أهدافه.

كما أنه يؤكد حرص الهيئة على دعم السياحة البيئية والإسهام في تنمية المجتمعات المحلية”.

طائرات بدون طيار في المحمية:

وبيَّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن “استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الرقابة والرصد داخل المحمية سيسهم بشكل فاعل في:

1-رفع كفاءة الجوَّالين.

2- تعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية، حتى في الأماكن شديدة الوعورة.

3- تسهيل إجراءات كشف المخالفات وتقليلها داخل نطاق المحمية”.

وأكد أن: “هذا المشروع يعد جزءاً من منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة، تشمل الطائرات دون طيار و”إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطبيقات التقنية،كما يعد مشروعاً رائداً يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030،وأهداف الهيئة لحماية البيئة والحياة الفطرية”.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست بموجب أمر ملكي في عام 2018م؛للمحافظة على البيئة والترويج للمنطقة، مشكلًا ذلك نهضةً محوريةً لبيئة المملكة وزيادة في فرص تنميتها وإثرائها.

وتتميَّز المحمية بوجود أكثر من 120 نوعاً من النباتات و60 نوعاً من الحيوانات، وتُشرف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطائها النباتي.

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