الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مداهمة وكر لترويج الأمفيتامين والحشيش المخدر في تبوك
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مداهمة وكر لترويج الأمفيتامين والحشيش المخدر في تبوك

مداهمة وكر لترويج الأمفيتامين والحشيش المخدر في تبوك

مداهمة وكر لترويج الأمفيتامين والحشيش المخدر في تبوك
١١:٣٣:١٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة من القبض على 3 مواطنين لترويجهم المخدرات.

منزل شعبي مهجور 

وأفاد حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه المضبوطين اتخذوا منزلًا شعبيا مهجورًا في أحد أحياء مدينة تبوك وكراً لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

المضبوطات 

وقد عثر بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب كميات من المخدرات.

إحباط تهريب 62.5 طن من القات المخدر

وأوضح أنها أحبطت تهريب 62.5 طن من القات المخدر و1.842 طنًا من مادة الحشيش المخدر و692,106 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حسب بيان حرس الحدود.

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