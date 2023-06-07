وظائف صحية في جونز هوبكنز أرامكو.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ممرض سريري أول – رعاية القلب.
كبير الممرضين السريريين – الرعاية الحرجة.
طبيب ممرض أول – الرعاية الصحية المنزلية.
منسق الفئة.
منسق المشروع.
منسق فئة مشارك.
طبيب التخدير العام.
جراحة تجميلية.
طبيب مستشفى.
طبيب عام.
محلل أعمال أول – الظهران.
أخصائي أمن.
طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
كبير تقني المختبرات السريرية – HP.
جراح القلب – القلب والصدر العام.
مدقق حسابات.
ممرضة سريرية – رعاية ما بعد التخدير.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا
لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.. وظائف في قطاع الطيران برواتب مجزية