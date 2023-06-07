الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف صحية في جونز هوبكنز أرامكو.. رابط التقديم
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وظائف صحية في جونز هوبكنز أرامكو.. رابط التقديم

وظائف صحية في جونز هوبكنز أرامكو.. رابط التقديم

وظائف صحية في جونز هوبكنز أرامكو.. رابط التقديم
١١:٢٥:١٥ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممرض سريري أول – رعاية القلب.

كبير الممرضين السريريين – الرعاية الحرجة.

طبيب ممرض أول – الرعاية الصحية المنزلية.

منسق الفئة.

منسق المشروع.

منسق فئة مشارك.

طبيب التخدير العام.

جراحة تجميلية.

طبيب مستشفى.

طبيب عام.

محلل أعمال أول – الظهران.

أخصائي أمن.

طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.

كبير تقني المختبرات السريرية – HP.

جراح القلب – القلب والصدر العام.

مدقق حسابات.

ممرضة سريرية – رعاية ما بعد التخدير.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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