اختفاء جسر في أمريكا.. تعرف على السبب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وثقت اختفاء جسر جورج واشنطن بالولايات المتحدة تماما.

وتفاعل المغردون مع الصورة، حيث علق البعض بقوله إن: “جسر جورج واشنطن اختفي تقريباً بسبب الدخان السام الذي لف المدينة بالكامل بسبب حرائق الغابات في كندا حيث هبّت الرياح ودفعت هذه السموم نحو الولايات المتحدة، مما تسبب في اختفاء الجسر”.

ماذا تعرف عن جسر جورج واشنطن

يذكر أن جسر جورج واشنطن يعد أحد الجسور المعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتد فوق نهر هدسون، رابطًا بين حيي مرتفعات واشنطن في بلدة مانهاتن في مدينة نيويورك وبلدة فورت لي، مقاطعة بيرغن، نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتد كلٌ من طريق سريع بين الولايات 95(Interstate 95) وطريق الولايات المتحدة 1/9 (U.S. Route 1/9) عبر النهر من خلال الجسر.

الحد الأقصى للسرعة على الجسر

بينما ينتهي طريق الولايات المتحدة 46 (U.S. Route 46) بشكلٍ كامل في ولاية نيوجيرسي، وبالتحديد في منتصف الجسر عند الخط الفاصل لحدود الولاية مع مدينة نيويورك، ويُعتبر اليوم أحد أطول الجسور المُعلَّقة في العالم.

وتوجد في المستوى العلوي من الجسر أربع حارات مرورية في كل اتجاه، وفي المستوى السفلي توجد ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، ليبلغ بذلك مجموع الحارات في كلا المستويين أربعة عشرة حارة.

ويبلغ الحد الأقصى للسرعة على الجسر 45 ميلاً في الساعة (بما يعادل 70 كم/ساعة)، ومع ذلك عادةً ما يؤدي الاختناق المروري إلى إبطاء حركة السير خاصةً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

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