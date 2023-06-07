احذر أن تغطي هذه الجروح بالضمادات.. لها تأثيرات خطيرة

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عندما يصاب الشخص ببعض الجروح أول ما يتبادر إلى ذهنه هو محاولة وضع ضمادات على هذا الجرح.

لكن في بعض الحالات لا يحبذ تطبيق الضمّادة على الجرح، ومن أبرز هذه الحالات بحسب ما ذكره موقع “ويب طب”:

تحذير من استخدام الضمادات على هذه الجروح:

1-الجروح المغلقة: التي يكون الجلد سليمًا بها، ويكون القطع بالأنسجة الداخلية تحت الجلد، مثل غلق الباب على اليد وظهور الدماء أسفل الجلد، حيث تحتاج هذه الجروح إلى كمادات باردة أو كريم طبي يصفه الطبيب لعلاجها.

2- البثور الجلدية: لا يفضل وضع ضمّادات عند الإصابة ببثور في الجلد أو دمامل، بل يجب تركها حتى تشفى دون تدخل.

3- بعض أنواع القرح: مثل قرحة الكعب، حيث ينصح الطبيب بترك مكان القرحة بدون ضمّادة، لكن يجب معرفة التعليمات والإرشادات اللازمة.

4- الخدوش البسيطة: في حالة كون الخدش بسيطا فلا داعي لوضع ضمادة عليه، حتى يجف سريعًا.

5- الجروح الصغيرة والسطحية: على عكس الجروح العميقة والنازفة التي تتطلب تطهيرها وتغطيتها لإيقاف النزيف.

6- الجروح التي تستدعي تطبيق كريم طبي: لأن الضمادة يمكن أن تمتص هذا الكريم أو المرهم ليصبح دون جدوى، ولذلك يجب الانتظار قليلًا حتى يجف.

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