مشاهد مبهجة لجريان سيول وادي ضيان في المخواة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد مبهجة لجريان سيول وادي ضيان في محافظة المخواة بمنقطة الباحة.

سيول وادي ضيان

ووثق مقطع فيديو وثقته عدسة “صالح العمري”، ونشره حساب طقس الغربية في “تويتر”، مشاهد تسر الناظرين لجريان سيول وادي ضيان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

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