مرض يصيب واحد لكل مليون.. تفاصيل عملية نادرة لرضيعة بالدمام

تواصل- فريق التحرير:

في عملية نادرة تعتبر الأولى من نوعها، نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الأسبوع الماضي في استئصال ورم بتفرعات القصبة الهوائية لإنقاذ طفلة رضيع.

وتمت العملية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي يمتلكها المستشفى.

عملية لرضيعة بالدمام:

وأكدت إدارة المستشفى، في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أنه جرى الأسبوع الماضي معاينة طفلة، 13 شهرا، تعاني من صعوبة بالتنفس في عيادة مناظير الأنف والإذن والحنجرة لدى الأطفال.

وفي تفاصيل الحالة أنها شخصت بوجود ورم حليمي بالحنجرة وتفرعات القصبة الهوائية، ما يشكل خطورة عالية بانسداد مجرى التنفس والاختناق.

وبعد مناقشة الحالة مع قسم التخدير للاستعداد والتحضير لتفادي المخاطر المحتملة أجريت العملية الجراحية وجرى استئصال الورم بالمنظار.

عملية الأولى من نوعها:

وبيّنت إدارة المستشفى، أن الحالة “ورم بتفرعات القصبة الهوائية” تعد من الحالات الخطيرة والنادرة جدا، وهي الأولى من نوعها في مستشفيات المنطقة.

الفيروس الحليمي:

وأكدت خروج الرضيعة من المستشفى بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات، وأن الورم ناتج عن إصابة بالفيروس الحليمي “HPV” وهو من الأمراض النادرة جدا، حيث يصيب أقل من 1 لكل مليون طفل.

كما يظهر على شكل أورام في الحنجرة ومجرى التنفس لدى الأطفال، وكإجراء وقائي جرى العام الماضي تدشين حملة وطنية على مستوى المملكة لتحصين المجتمع بلقاح ضده.

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