لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.. وظائف في قطاع الطيران برواتب مجزية

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أعلنت شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، بالإضافة لفرص تدريب على رأس العمل (تمهير)، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طاقم طائرة – Cabin Crew.

الشروط المطلوبة:

حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

الحد الأدنى للعمر 21 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

الحد الأدنى للطول 160 سم .

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

المهام الوظيفية:

طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

عن الشركة:

طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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