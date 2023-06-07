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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة
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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة
٠٩:٥٣:٣٤ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

تكثيف العمل الخليجي الأمريكي 

وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الخليجي الأمريكي والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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أزمات الشرق الأوسط 

كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا السياسية والأمنية، التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وتناول وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للعديد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعاون السعودي الأمريكي الشرق الأوسط شراكة استراتيجية وزير الخارجية

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