ثعلب يتسلل إلى سيارة وعند دخوله كانت المفاجأة (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظريف لثعلب حاول التسلل إلى سيارة في ولاية تركية.

ثعلب يسرق طعاما داخل سيارة:

ونشر مقطع الفيديو صحيفة “يني شفق” التركية، منوهة إلى محاولة سرقة ثعلب للطعام من داخل سيارة في منطقة بأنطاليا التركية.

وأوضحت أن عددا من الشباب تركوا نافذة سيارتهم مفتوحة بينما كانوا يتنزهون، لكنهم قدموا فطيرة هدية للثعلب.

ثعلب يضحك:

وفي وقت سابق نشرت شبكة “سي إن إن” مقطع فيديو، غريب يظهر ثعلبا، يضحك بصوت عال يشبه صوت الأطفال، وهو ما أثار استغراب كل من شاهده.

وقال مدير متجر حيوانات يدعى، جيسي سوانسون، إن راينز تربطها علاقة خاصة بالثعالب ديكسي، وذلك بعد أن تم إنقاذ الحيوان من مزارع الفراء.

ثعلب ومصور:

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، لقطات نادرة لثعلب، تمكن أحد المصورين من التقاطها.

ويظهر الفيديو الثعلب وهو يقترب من المصور، الذي استلقى على الأرض ممسكا بكاميراته الخاصة، في محاولة لالتقاطه، حيث قام الثعلب بمحاولة استكشاف المصور عن طريق “عض بنطاله”.

وعقب صدور ضحكات هادئة من المصور، والتي اكتشفها الثعلب، ابتعد عن المصور، لكن قفزته كانت أمام الكاميرا مباشرة، حيث أعطى الفرصة كاملة للمصور، لالتقاط لقطات نوعية للثعلب.

اقرأ أيضا

منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان