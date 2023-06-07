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شاهد.. أطفال يطاردون ديكاً في أحد المجالس
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شاهد.. أطفال يطاردون ديكاً في أحد المجالس

شاهد.. أطفال يطاردون ديكاً في أحد المجالس

شاهد.. أطفال يطاردون ديكاً في أحد المجالس
٠٩:٥٩:٠٣ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، ديكا يقتحم مجلس رجال في إحدى المناسبات، مما تسبب في حالة من الهرج والمرج.

أطفال يطاردون ديكاً

وكما ظهر خلال المقطع المتداول، طارد الأطفال الديك داخل المجلس في محاولة للإمساك به، إلا أنه هرب منهم خلف مقاعد الرجال.

وتمكن الأطفال في النهاية من الإمساك بالديك بعد محاولات وكر وفر داخل المجلس.

وقبل أسابيع، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام أردنية واقعة نادرة الحدوث لأردني يقود سيارته.

أفعى تصاحب أردني:

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهرت أفعى على سيارة الأردني أثناء قيادته سيارته طوال الطريق.

وتظهر الأفعى خارج السيارة وهي تعتلي الزجاج الأمامي وفي طريقها إلى سقف السيارة، والعجيب في الأمر هو ردة فعل قائد المركبة حيث واصل قيادة مركبته على الطريق دون أن يعبأ بها.

أفعى داخل طائرة:

في مشابه قبل أشهر، كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن طيارًا في جنوب إفريقيا اضطر إلى تنفيذ الهبوط الاضطراري بعدما اكتشف أفعى من نوع كوبرا على متن طائرته.

وأوضحت أن الأفعى التي يبلغ طولها 1.5 متر، لم تكن محبوسة في قسم الأمتعة في الطائرة، إذ كانت تزحف بجانب الطيار قبل أن تتكوم أسفل مقعده.

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أطفال يطاردون ديكا ديك مجلس

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