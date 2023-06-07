أهم 10.. أمر ملكي جديد وتنفيذ الحد بمرتكب “جريمة المسجد” ووفاة معلمين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

“النقد الدولي”: انخفاض تاريخي لمستوى معدلات البطالة في المملكة

أعلن صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية.. المزيد هنا

وفاة معلمين بمدرسة الأمير محمد بن فهد بالهفوف.. هذا هو السبب

توفي معلمان بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالهفوف جراء أزمة قلبية.. المزيد هنا

بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في حائل

أعلن فريق “إنجاد” عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من السويفلة التابعة لمنطقة حائل .. المزيد هنا

عاجل.. ارتكب جريمة نكراء داخل المسجد.. تنفيذ حكم الشرع في جان بعسير

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “الموارد”.. ماذا تفعل إذا رفضت جهة عملك اعتماد الإجازة المرضية؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية.. المزيد هنا

سكني يكشف عن شروط نقل المديونية.. تعرف على التفاصيل

كشف برنامج سكني، عن شروط المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.. المزيد هنا

طالب يفقد والدته وقدمه اليسرى في حادث.. كيف استقبله معلموه وزملاؤه بالمدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لبادرة إنسانية رائعة من معلمين وطلاب بإحدى مدارس القصيم لزميلهم العائد من حادث مروري.. المزيد هنا

برعاية ولي العهد.. وزير الخارجية يفتتح الأحد المقبل الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا

قرار جديد. 46 ريالا رسوم دخول مواطني المملكة إلى هذه الدولة

قررت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة تتمثل في خفض كبير في رسوم دخول دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.. المزيد هنا