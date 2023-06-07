الوجه الأكثر قسوة للحرب في السودان.. معاناة مرضى الكلى

تواصل – فريق التحرير،:

بكلمات مؤثرة، أطلق صحفي سوداني، نداء لقوات الدعم السريع لرفع الحصار عن مستشفى الأمل بالخرطوم بحري ليتمكن مرضى الكلى – وهو أحدهم – من إجراء عمليات الغسيل الكلوي.

وفاة صحفي سوداني

وتوفي الصحفي عبد الكريم قاسم، بعد معاناة قاسية من مضاعفات مرض الكلى قبل أسبوعين تقريبًا، بعد أن لم تجد كلماته صدى من الجهات المتناحرة في السودان.

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توقف المستشفيات عن الخدمة

من جانبها، أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في بيان نهاية شهر مايو الماضي، أن 66% من المستشفيات- المتاخمة لمناطق الاشتباكات- متوقفة عن الخدمة، من أصل 89 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات.

حيث يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة، و30 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط) وأيضا مهددة بالإغلاق لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

أما مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور التي شهدت معارك ضارية فما زالت جميع المرافق الصحية خارج الخدمة بعد الاعتداء عليها ونهبها والاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر. وتوقف مركز الكلى الوحيد في مدينة الجنينة.