بالفيديو.. إطلاق النار عشوائيًا على المنازل في نيو أورليانز بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حادثة إطلاق نار عشوائيًا على المنازل في مدينة نيو أورليانز بأمريكا.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام شخص بإطلاق نار على المنازل في أحد الأحياء بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا، بالولايات المتحدة الأمريكية، في مشهد أثار حالة من الدهشة عن أسباب ذلك.

وعلق البعض على المقطع، بأن السبب وراء ذلك هو كسب اللايكات عبر مواقع التواصل، بسبب حوادث مماثلة وتعرض حياة الآخرين لخطر الموت.

إطلاق نار في أريزونا

وقبل أسابيع، أكدت الشرطة الأمركية، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار أثناء تجمع السكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا، ومقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في حادث آخر لإطلاق النار في ولاية كنتاكي.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء السبت الماضي في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.

التحقيق في الحادث

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لكن لم يتم اعتقال أي مشتبه به. ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث، لكن لوري قالت إنه لم يعد هناك أي تهديد للتجمع.

ونوهت أيضا أن رجال الشرطة توجهوا للتجمع بعد بلاغات عن هجوم عنيف، وعندما وصلوا وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية بالإضافة إلى حالتي وفاة.