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منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً
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منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً
٠٨:٤٣:٢٠ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر، أنه يمكن حالياً الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً من خلال حساب المستفدي في المنصة.

وقالت منصة أبشر، عبر “تويتر”: “الاعتراض على الحوادث المرورية مع أبشر صار أسهل، الآن عن طريق منصة أبشر الاعتراض على الحوادث المرورية متاح إلكترونيًا”.

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وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة:

1-الدخول على منصة ابشر ثم اختيار”استعلامات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الجوازات.

3- اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

تصريح دخول العاصمة المقدسة:

في سياق متصل، أوضحت المنصة الإلكترونية “أبشر” طريقة الحصول على تصريح دخول العاصمة المقدسة، أثناء موسم الحج، للأسر المقيمين والأفراد من العمالة المنزلية.

وتمكن هذه الخدمة الأفراد من طلب تصريح دخول لمكة المكرمة لأفراد الأسرة المقيمين

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طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار أفراد الأسرة من تبويب خدمات

2- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة

3- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة

طلب تصريح الدخول للأفراد

وتتيح هذه الخدمة للأفراد إصدار وطباعة تصريح دخول العمالة المنزلية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار العمالة من تبويب خدمات

2- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة

3- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة

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