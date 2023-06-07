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عودة التحذيرات من هجمات الكلاب الضالة بدولة عربية
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عودة التحذيرات من هجمات الكلاب الضالة بدولة عربية

عودة التحذيرات من هجمات الكلاب الضالة بدولة عربية

عودة التحذيرات من هجمات الكلاب الضالة بدولة عربية
٠٨:٥٥:٤١ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول،في إحدى مناطق ولاية العامرات، بسلطنة عمان، مشهدا لكلاب مشردة، تحاول افتراس ماعز، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع المقطع.

وجرى تداول تحذيرات للأهالي، بضرورة الانتباه لأبنائهم، مع مطالب موجهة للشرطة باتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من الكلاب المشردة في الولاية حيث إن أعدادها في تزايد ومخاطرها عديدة.

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وفي نهاية العام الماضي، تدخلت عناية الله في إنقاذ طفل، بدولة عربية، من هجوم لكلاب ضالة كادت أن تفتك به، والتقطت كاميرا مثبتة بأحد الشوارع، مقطعا للطفل.

فيديو يظهر المشهد

وأظهر الفيديو، الذي أوردت مواقع أنه التقط بسلطنة عمان، طفلا صغيرا، أثناء عودته من المدرسة، تهاجمه 3 كلاب ضالة، وظل يحاول الفرار منها، إلى أن سقط على الأرض، والتفت حوله.

إنقاذ الطفل

وعبرت حافلة على الطريق، أثناء مهاجمة الكلاب الضالة للطفل، فنزل السائق مسرعا، وتدخل لإنقاذ الطفل، وطرد الكلاب التي تجمعت حوله وحاصرته.

لم يتوقف المشهد عند هذا، بل بسبب لهفة السائق لإغاثة الطفل المحاصر، نسي الحافلة دون أن يوقفها، فتراجعت إلى الخلف، من الطريق المرتفعة، وحين لاحظ السائق ذلك، ركض مسرعا نحوها محاولا اللحاق بها وإيقافها.

فيديوهات متنوعة

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تحذيرات من الكلاب الضالة سلطنة عمان فيديو متداول هجوم الكلاب الضالة

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