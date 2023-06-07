كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب صاعقة لخزان نفط.. ما حدث صادم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة ضرب صاعقة لخزان نفط أدى لاحتراقه ثم انفجاره متسبباً بكارثة في المنطقة.

رجال الإطفاء:

وحسب معلومات نشرها الناشر إياد الحمود عبر حسابه على “تويتر”، فإن المقطع من مدينة (ليك تشارلز) في ولاية لويزيانا الأمريكية وكافح المئات من رجال الإطفاء لإخماد النيران.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام، نقلا عن وكالات أنباء، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الأمن القومي الأمريكي

ومن جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن الأمن القومي الأمريكي أنه لا خطر يهدد أمن البلاد حتى الآن.

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث إطلاق نار جماعية، وذلك بشكل متزايد هذا العام.

هجوم مسلح في أمريكا:

وحول هذه الجرائم، وبحسب ما ذكرته وكالة ” رويترز”، فقد شهد أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها 8 أشخاص وجُرح 7 آخرون.

وأوضحت الوكالة أنه أُطلق أكثر من نحو 200 هجوم جماعي بأسلحة نارية، على الأقل منذ بداية العام.

هجوما مسلحا في واشنطن:

بينما وقعت 75 حالة في العاصمة واشنطن وحدها، حتى الخامس من مايو الماضي، غير جرائم الاعتداء الأخرى التي لم تنته بالقتل.

وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.