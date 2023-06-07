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تيسيرا على الحجاج.. مبادرة “ظل ووقاية” توزع مئات المظلات الشمسية والهدايا الترحيبية
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تيسيرا على الحجاج.. مبادرة “ظل ووقاية” توزع مئات المظلات الشمسية والهدايا الترحيبية

تيسيرا على الحجاج.. مبادرة “ظل ووقاية” توزع مئات المظلات الشمسية والهدايا الترحيبية

تيسيرا على الحجاج.. مبادرة “ظل ووقاية” توزع مئات المظلات الشمسية والهدايا الترحيبية
٠٨:٠٧:٣٤ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مبادرة “ظل ووقاية” والتي تستهدف ضيوف الرحمن والزائرين.

مظلات ومياه باردة

وشهد مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالتنعيم في العاصمة المقدسة، فعاليات المبادرة التي تهدف إلى توزيع المئات من المظلات الشمسية والمياه الباردة والهدايا الترحيبية لضيوف الرحمن وزائري المسجد، وشارك في تنفيذ المبادرة فريق من منسوبي الفرع ومجموعة من المتطوعين عبر منصة العمل التطوعي.

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وفي الوقت نفسه، تواصل مبادرة “طريق مكة” في مطار شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا، استقبال حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية المستفيدين من المبادرة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

خدمة ضيوف الرحمن

وعبَّر المستفيدون من حجاج بنجلاديش، عن شعورهم بالسعادة من خلال الإجراءات والتسهيلات التي وجدوها في صالة المبادرة، وذلك من خلال التعاون ومساعدة الحجاج في إنهاء إجراءاتهم قبل صعودهم الطائرة، إضافة إلى الابتسامة التي ترافق جميع العاملين بالصالة، من بداية الإجراءات حتى الصعود للطائرة؛ مما يدل على تفاني جميع الكوادر السعودية من رجال ونساء في خدمة حجاج بيت الله.

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أخبار السعودية اليوم توزيع المظلات الشمسية خدمة ضيوف الرحمن مبادرة ظل ووقاية موسم الحج

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