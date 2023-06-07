مايو الأكثر حرارة على الإطلاق… لن تصدق ما حدث بالمحيطات

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شهد سطح المحيطات خلال مايو الماضي، الذي وصف بأنه الشهر الأشد حرارة على الإطلاق، تغيرات مناخية قياسية.

حرارة المحيطات:

وأوضحت خدمة “كوبرنيكوس” الأوروبية حول تغير المناخ في بيان لها أن درجات حرارة سطح المحيط وصلت إلى مستويات قياسية.

وأضافت أن بياناتنا تشير إلى أن متوسط درجة الحرارة لجميع البحار الخالية من الجليد في مايو 2023 كان أكثر سخونة من أي شهر مشابه.

واعتمدت الخدمة على تحليلات الكمبيوتر التي تم إنشاؤها من مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم.

ونوهت أنه بالنسبة لدرجات الحرارة في أنحاء العالم، كان مايو الماضي ثاني شهر مماثل أكثر سخونة على الإطلاق.

وتابعت: “كان مايو 2023 الثاني الأكثر سخونة على صعيد العالم، ونرى استمرار بروز ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ الاستوائي”.

وتعتبر النينيو ظاهرة طبيعية للطقس، والتي ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أجزاء العالم، والأمطار الغزيرة.

في أوائل مايو، قدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك فرصة بنسبة 60% لظهور ظاهرة النينيو بحلول نهاية يوليو، و80% بحلول نهاية سبتمبر.

البلاستيك بالمحيطات:

وفي سياق مواز كشفت إحصائيات أن المحيطات تبتلع يوميا ما يعادل حمولة 2000 شاحنة قمامة مملوءة بالمواد البلاستيكية، إضافة إلى ما يتم إلقاؤه في الأنهار والبحيرات.

وأوضحت إحصاءات الأمم المتحدة تشير أن إنتاج نحو 400 مليون طن من المواد البلاستيكية حول العالم كل عام يُستخدم ثلثها مرة واحدة فقط.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالقضاء على التلوث البلاستيكي، من العواقب الجسيمة لهذا لوضع الراهن بهذا الخصوص.

وأوضح أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه.

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