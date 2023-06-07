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البنك الدولى: المملكة ومصر ستتفوقان على أمريكا وأوروبا فى النمو الاقتصادي خلال 2023
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البنك الدولى: المملكة ومصر ستتفوقان على أمريكا وأوروبا فى النمو الاقتصادي خلال 2023

البنك الدولى: المملكة ومصر ستتفوقان على أمريكا وأوروبا فى النمو الاقتصادي خلال 2023

البنك الدولى: المملكة ومصر ستتفوقان على أمريكا وأوروبا فى النمو الاقتصادي خلال 2023
٠٧:٢٥:٣٥ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت توقعات للبنك الدولي أن المملكة ومصر ستتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.

نمو اقتصاد المملكة:

وقال البنك الدولي – حسب قناة روسيا اليوم- إنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموا بنسبة 2.5% في العام 2025.

اقتصاد مصر:

أما بالنسبة لمصر، فيتوقع البنك نمو اقتصادها في هذا العام بنسبة 4%، وبنفس النسبة (4%) في العام القادم 2024، وبنسبة 4.7% في عام 2025.

وبالنسبة لكبرى الاقتصادات، فقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.1% أما اقتصاد منطقة اليورو فسينمو في العام الجاري بنسبة 0.4%.

تباطؤ النمو العالمي:

وذكر البنك في تقريره، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اقتصاد السعودية اقتصاد مصر البنك الدولي مصر

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