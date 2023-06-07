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وزير الخارجية يستعرض أوجه الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يستعرض أوجه الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يستعرض أوجه الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي
٠٧:٥٤:١٤ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

الاجتماع الخليجي الأمريكي

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا المملكة وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي

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