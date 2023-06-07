عاملة تعاني من مشكلة صحية هل يمكن استبدالها بأخرى؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه وفقا لضوابط استقدام العمالة المنزلية يتم احتساب عدد العمالة المنزلية وعدد التأشيرات الصادرة والنشطة وطلبات نقل الخدمات لدى مقدم الطلب عند رفع الطلب.

ضوابط اسقدام العمالة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم.. عندي عامله فلبينيه ولديها مشكله في عيونها وتريد السفر، هل أستطيع التقديم على عامله أخرى معروفه لدينا بحيث تصل قبل أن تغادر العامله القديمة؟”.

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وأجابت منصة مساند بقولها “وعليكم السلام.. بناء على ضوابط استقدام العمالة المنزلية يتم احتساب عدد العمالة المنزلية وعدد التأشيرات الصادرة والنشطة وطلبات نقل الخدمات لدى مقدم الطلب عند رفع الطلب.

وتابعت منصة مساند، أنه يمكنك الاطلاع على التأشيرات الصادرة وقائمة المكفولين من خلال حسابك لدى مساند- بياناتي”.

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أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

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وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة ، علما أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

الاستقدام وخدمة معروفة

وأضافت مساند، في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا تعرف عاملة منزلية من الجنسيات التالية، تقدر تستقدمها بتكاليف أقل ومدة أقصر عبر خدمة معروفة للجنسيات التالية كينيا وسيرلانكا والفلبين”.

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