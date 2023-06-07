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ارتفاع أسعار النفط اليوم متأثرة بخفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط اليوم متأثرة بخفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط اليوم متأثرة بخفض الإنتاج
٠٧:٤٨:١٧ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

حققت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعا، مدعوما بتعهدات المملكة، ومصدري النفط، بخفض الإنتاج، وذلك رغم زيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.5% إلى 76.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:49 بتوقيت جرينتش، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5% إلى 72.11 دولار للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الإثنين بعد قرار السعودية يوم الأحد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو، حسب “الاقتصادية”.

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تراجع سابق

وكانت أسعار النفط، تراجعت، في وقت سابق من الجلسة، بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.

وتراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب الخارجي مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وأظهرت بيانات اليوم أيضا ارتفاع واردات النفط للصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى ثالث أعلى مستوى شهري في مايو مع سعي المصافي إلى ملء المخزونات.

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