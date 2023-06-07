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شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الليث
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الليث

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الليث

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الليث
٠٦:٥٩:٤٥ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على أحياء من محافظة الليث.

وأظهر فيديو وثقته عدسة “عبدالمجيد الفهمي”، ونشره حساب “محافظة الليث” في “تويتر”، حالة من التقلبات الجوية على محافظة الليث، وهطول أمطار وتساقط البرد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم نبفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف الموج ومتوسط على الجزء الأوسط.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة البرد الليث

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