قرار جديد. 46 ريالا رسوم دخول مواطني المملكة إلى هذه الدولة

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قررت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة تتمثل في خفض كبير في رسوم دخول دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وقررت إجراء العديد من التخفيفات خلال السفر مثل إلغاء تأشيرة المواطنين، وتم تحديد موعد بداية تطبيق هذا القرار من العام القادم.

تأشيرة إلكترونية:

وفي التفاصيل يستطيع مواطنو المملكة الحصول على التأشيرة الإلكترونية البريطانية برسوم تقدر بـ230 ريالا، وذلك من خلال:

-الموقع الإلكتروني الخاص بالإعفاء.

– إصدار تأشيرات الدخول لأراضي المملكة المتحدة قبل موعد السفر بـ48 ساعة.

كما سيكون موعد بداية إطلاق الخطة إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في شهر فبراير لعام 2024.

أيضا بيّنت الحكومة البريطانية أن الخطة الجديدة المعلن عنها ستكون سببا في تسهيل السفر إلى المملكة المتحدة على المواطنين في الدول المحددة، خاصة وأن القادمين من دول الخليج لهم دور كبير في صناعة السياحة في بريطانيا.

كما أن زوار الخليج يمثلون أهمية بالغة على الاقتصاد في المملكة المتحدة، و الاكتفاء بتصريح السفر بدون الحاجة إلى أن يكون لدى المسافر تأشيرة أمر جيد وسوف يساهم في زيادة فرص السفر إليها.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد نشرت على الموقع الرسمي الخاص بها على أنه يتمكن المواطنين في كلًا من الإمارات والمملكة والبحرين وعمان والكويت والأردن من الدخول إلى بريطانيا لتصبح الرسوم 10 جنيه إسترلينى فقط أي ما يساوي 12.4 دولار أمريكي (46.5 ريالا سعوديا).

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