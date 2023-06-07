الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
موقف إنساني.. طبيب مبتعث ينقذ شابا من حادث سير بكندا
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا
عاملة تعاني من مشكلة صحية هل يمكن استبدالها بأخرى؟
عودة التحذيرات من هجمات الكلاب الضالة بدولة عربية
وصول أكثر من 434 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس
منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

موقف إنساني.. طبيب مبتعث ينقذ شابا من حادث سير بكندا

موقف إنساني.. طبيب مبتعث ينقذ شابا من حادث سير بكندا

موقف إنساني.. طبيب مبتعث ينقذ شابا من حادث سير بكندا
٠٩:٣٨:٠٥ م، الأربعاء، ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كرمت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بكندا، طبيبا مبتعثا، بعد أن قام بموقف إنساني، تمثل بإنقاذ شاب تعرض لحادث ولم يستطع دفع تكاليف العملية.

حالته خطيرة

وروى الطبيب المبتعث، عبد الغني خوقير، الذي يدرس التخصص الدقيق لجراحة الكلى والمسالك البولية، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، أن المريض كان يعاني من كسور، إثر حادث سير، وكانت حالته سيئة جدا، وإصابته خطيرة.

فحص دقيق

واتخذ فريق أطباء العظام، الإجراءات اللازمة المتعارف عليها، كما استطرد خوقير، ثم قرر الفريق الجراحي التدخل لإجراء عملية ترميمية لمجى البول، ولكن استدعت العملية إجراء فحص طبي للتأكد من وصول الدم، ولكن التحدي في أن تكلفة هذا الفحص عالية جدا، وغير متاحة إلا في أماكن معدودة بمونتريال.

اقرأ أيضا:

طبيب مبتعث ينجح في إعادة الإبصار لمريضة كندية

إجراء العملية

وتابع خوقير أنه قام يمساعدة الفريق الطبي، بإجراء هذا الفحص المكلف، بالمستشفى التعليمي، الذي يعمل له، وكانت النتائج جيدة -ولله الحمد- واتخذ قرار إخضاع المريض للعملية الجراحية، ثم جرت متابعته حتى تماثل للشفاء.

الكلمات الدلالية:
إصابة خطيرة إنقاذ شخص من حادث سير طبيب مبتعث مبتعث بكندا موقف إنساني مونتريال

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. أمطار غزيرة تغرق مدينة «بريزبن» الأسترالية

شاهد.. أمطار غزيرة تغرق مدينة «بريزبن» الأسترالية

٠٦:٠١ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠١٦
شاهد.. موقف طريف يحدث لعامل تحميل البطيخ

شاهد.. موقف طريف يحدث لعامل تحميل البطيخ

٠٩:١٥ م، السبت، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٤
بالفيديو.. طفل سوري يروي لحظة انهيار منزل أسرته جراء القصف

بالفيديو.. طفل سوري يروي لحظة انهيار منزل أسرته جراء القصف

١٠:٣٨ م، الخميس، ٢٤ أبريل ٢٠١٤
أمطار غزيرة في جدة .. والجهات المختصة تحذر من استمرارها (فيديو)

أمطار غزيرة في جدة .. والجهات المختصة تحذر من استمرارها (فيديو)

١١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢١ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *