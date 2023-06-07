موقف إنساني.. طبيب مبتعث ينقذ شابا من حادث سير بكندا

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كرمت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بكندا، طبيبا مبتعثا، بعد أن قام بموقف إنساني، تمثل بإنقاذ شاب تعرض لحادث ولم يستطع دفع تكاليف العملية.

حالته خطيرة

وروى الطبيب المبتعث، عبد الغني خوقير، الذي يدرس التخصص الدقيق لجراحة الكلى والمسالك البولية، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، أن المريض كان يعاني من كسور، إثر حادث سير، وكانت حالته سيئة جدا، وإصابته خطيرة.

فحص دقيق

واتخذ فريق أطباء العظام، الإجراءات اللازمة المتعارف عليها، كما استطرد خوقير، ثم قرر الفريق الجراحي التدخل لإجراء عملية ترميمية لمجى البول، ولكن استدعت العملية إجراء فحص طبي للتأكد من وصول الدم، ولكن التحدي في أن تكلفة هذا الفحص عالية جدا، وغير متاحة إلا في أماكن معدودة بمونتريال.

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إجراء العملية

وتابع خوقير أنه قام يمساعدة الفريق الطبي، بإجراء هذا الفحص المكلف، بالمستشفى التعليمي، الذي يعمل له، وكانت النتائج جيدة -ولله الحمد- واتخذ قرار إخضاع المريض للعملية الجراحية، ثم جرت متابعته حتى تماثل للشفاء.